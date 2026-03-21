سلسلة غارات استهدفت مرتفعات الريحان

وكالة تسنيم: هجمات أميركية إسرائيلية استهدفت صباحًا رصيفين بحريين في بوشهر جنوبي إيران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بتعرض موقع نطنز النوويّ لهجوم من دون الإبلاغ عن أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع