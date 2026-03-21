غارة اسرائيلية على بلدة الخيام

أكسيوس عن مسؤول أميركي: نشترط تفكيك مفاعلات نطنز وأصفهان وفوردو ورقابة خارجية صارمة على أجهزة الطرد كما نشترط اتفاقيات ضبط تسلح مع دول المنطقة وحدا أقصى للصواريخ لا يتجاوز ألف كلم

