المستشار الألماني للجزيرة: فتحنا باب التواصل مع القيادة الإيرانية وعرضنا تقديم الدعم ولنا علاقات قوية بالمنطقة

الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن مصدر: الرئيس ترامب طالب إسرائيل بالامتناع عن مهاجمة منشآت الطاقة في إيران

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مسغاف عام والمطلة بعد تسلل مسيرة من لبنان