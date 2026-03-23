الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ عملية تفجير في الخيام

وزيرة الشؤون حنين السيد: فعّلت وزارة الصحة خطة الطوارئ وهي تؤمّن الاستشفاء للنازحين على حسابها وتمّ توزيع أكثر من مليون و100 ألف علبة دواء لعلاج الأمراض المزمنة على 192 مركز رعاية صحية أولية