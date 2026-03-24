بلدية جبيل: للإبلاغ عن أي شخص من خارج المنطقة لاتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز السلامة

أكدت بلدية جبيل جملة من الإجراءات الواجب التقيد بها.وذكّرت ببيانها الصادر بتاريخ 3 آذار 2026، والذي يفرض على كل مالك يرغب في تأجير أو إيواء أي نازح، ضرورة إبلاغ البلدية مسبقًا وتقديم كافة المعلومات المطلوبة، تحت طائلة المسؤولية.وأكّدت أنّ "شرطة البلدية ستكثّف دورياتها لمتابعة حسن تنفيذ هذه الإجراءات وضمان الالتزام بها".ودعت البلدية جميع السكان إلى التعاون والإبلاغ عن وجود أي نازح أو شخص من خارج المنطقة في محيطهم، لتمكين الجهات المختصة من اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب وتعزيز إجراءات السلامة العامة.وأعلنت البلدية تخصيص خط ساخن عبر تطبيق واتساب، متاح على مدار الساعة، لاستقبال بلاغات المواطنين واستفساراتهم على الرقم: 79/310066.