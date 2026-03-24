ماكرون: دعوت في اتصال مع الرئيس الإيراني إلى انخراط طهران بحسن نية في المفاوضات بهدف فتح مسار نحو خفض التصعيد وشددت على ضرورة وقف الهجمات غير المقبولة على دول المنطقة

