إيران استخدمت القنابل العنقودية لاستهداف إسرائيل وشرحٌ لـAiTelly عمّا يحدث عندما يُعترض الصاروخ

نشرت منصة AITelly مقطع فيديو يشرح سبب استخدام إيران القنابل العنقودية ضد إسرائيل.وأوضح أن ذلك يعود أساسًا إلى محاولة إرباك أنظمة الدفاع.وذكرت المنصة أن إسرائيل تمتلك نظام الصواريخ حيتس، وهو فعّال جدًا في استهداف رأس حربي كبير واحد.ورأت أن إيران قد أدركت ذلك فلجأت إلى استخدام القنابل العنقودية.وقالت: "عندما ينفصل هذا السلاح في الجو، يطلق عددًا كبيرًا من القنابل الصغيرة، ما يُربك تمامًا أنظمة الدفاع الصاروخي للمرتفعات العالية ويجعل من الصعب للغاية اعتراضها جميعًا".وأكدت أنه "بسبب التداعيات الأخلاقية الخطيرة لهذه الأسلحة، مثل ترك قنابل غير منفجرة، حظرت أكثر من مئة دولة استخدامها".