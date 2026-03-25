الجيش الأردني: سلاح الجو الملكي اعترض 5 صواريخ ومسيرات إيرانية بينما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ واحد

الأمن العام الأردني: شظايا الصواريخ الإيرانية التي استهدفت المملكة خلال الساعات الماضية تسببت بأضرار مادية فقط

مسؤول في البيت الأبيض لبوليتيكو: الرئيس ترامب واثق من أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا والجيش الأميركي يركز على القضاء على قدرة إيران على تعطيل التدفق الحر للطاقة