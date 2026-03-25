نتنياهو: أزلنا تهديد اجتياح البلدات بشمال إسرائيل ونوسع المنطقة العازلة في لبنان أكثر

وكالة تسنيم عن مصدر عسكري لم تسمه: إيران قد تفعل جبهة مضيق باب المندب إذا وقعت هجمات على الأراضي أو الجزر الإيرانية

مقر خاتم الأنبياء الإيراني: وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب وهو مغلق أمام الظالمين وحلفائهم