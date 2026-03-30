وزير الطاقة: خصصنا 10 ملايين دولار للتدفئة وضخ المياه في مراكز الإيواء والدفعة الاولى انطلقت الجمعة والشفافية فعّالة فلن نتساهل مع أي محاولة غش

وزيرة الشؤون: نذكر جميع العائلات الصامدة في الجنوب بضرورة التسجيل على المنصة لضمان وصول المساعدات إليها

وزيرة الشؤون: 669 مركز ايواء يستقبل 186 ألف نازح في كل محافظات لبنان وتم توزيع 3 مليون و200 ألف وجبة طعام و400 ألف بطنية وفرشة