البحرين: اعتراض 3 صواريخ وطائرات مسيرة عدة من إيران

نائب وزير الخارجية الإيراني: فقدان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرقابة على بعض المواقع النووية ناتج عن هجمات عسكرية وليس عن عدم تعاون طهران

نائب وزير الخارجية الإيراني: فقدان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرقابة على بعض المواقع النووية ناتج عن هجمات عسكرية وليس عن عدم تعاون طهران

وزير الأشغال: أنا على ثقة أن هذا اليوم سيبقى في ذاكرة اللبنانيين كيوم انتصرت فيه الإرادة على الانتظار ونحن لا نضع حجر أساس مشروع فحسب بل نثبت أن الدولة حين تقرر تستطيع أن تنجز