وكالة مهر: وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران اليوم السبت

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وزير الأشغال: أنا على ثقة أن هذا اليوم سيبقى في ذاكرة اللبنانيين كيوم انتصرت فيه الإرادة على الانتظار ونحن لا نضع حجر أساس مشروع فحسب بل نثبت أن الدولة حين تقرر تستطيع أن تنجز