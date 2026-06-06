غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهايية في قضاء صور

غارة إسرائيلية استهدفت بلدة معركة في قضاء صور ومعلومات عن وقوع اصابات

غارة إسرائيلية استهدفت بلدة معركة في قضاء صور ومعلومات عن وقوع اصابات

نائب وزير الخارجية الإيراني: إذا أرادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون جزءا من حل دبلوماسي فعليها تجنب تحويل التقارير الفنية إلى أدوات للضغط السياسي