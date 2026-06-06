مصدر رسمي للـLBCI: تطورات الوضع ستكون مدار بحث ولا سيما دور الجيش في المرحلة المقبلة وحاجاته لتنفيذ المهام المطلوبة منه

الخارجية الإيرانية: الهجوم الأميركي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم تنتهك وقف إطلاق النار

الخارجية الإيرانية: الهجوم الأميركي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم تنتهك وقف إطلاق النار

مصدر رسمي للـLBCI: الزيارة لن تشهد على هامشها أي لقاءات مع أي مسؤولين إيرانيين قد يتواجدون هناك