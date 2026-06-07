ترامب: لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق

ترامب: إذا أحسنت إيران التصرف وإذا قامت بعمل جيد فسنبدأ حينها الحديث

ترامب: إذا أحسنت إيران التصرف وإذا قامت بعمل جيد فسنبدأ حينها الحديث

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: الجيش طلب من سكان الشمال الاستعداد لقصف من حزب الله في الساعات المقبلة