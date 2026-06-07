ترامب لـ"إن بي سي": القيادة الإيرانية الجديدة أكثر عقلانية وذكاء ومجتبى خامنئي أصبح جزءا من عملية إقرار الاتفاق

ترامب لـ"إن بي سي": القيادة الإيرانية الجديدة أكثر عقلانية وذكاء ومجتبى خامنئي أصبح جزءا من عملية إقرار الاتفاق

ترامب لـ"إن بي سي": سنبقي على القوات الأميركية في المنطقة حتى نصل إلى اتفاق نهائي مع إيران