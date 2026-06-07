الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان على أطراف الريحان واستهداف ثلاثة منازل غير مأهولة في دير ميماس

المتحدث بإسم لجنة الأمن القومي الإيراني: سنردّ رداً حاسماً ومؤلماً على هجوم الكيان الصهيوني على الضاحية راقبوا سماء الأراضي المحتلة هذه الليلة

المتحدث بإسم لجنة الأمن القومي الإيراني: سنردّ رداً حاسماً ومؤلماً على هجوم الكيان الصهيوني على الضاحية راقبوا سماء الأراضي المحتلة هذه الليلة

ترامب لـ"إن بي سي": كان من واجبي منع دولة قوية للغاية وخطيرة جدا من امتلاك سلاح نووي لأنها كانت ستستخدمه