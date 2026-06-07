الوكالة الوطنية: غارة على الزرارية

حزب الله: استهدفنا بمسيرة جهاز تشويش إسرائيلي على المسيرات في محيط قلعة الشقيف التاريخية

حزب الله: استهدفنا بمسيرة جهاز تشويش إسرائيلي على المسيرات في محيط قلعة الشقيف التاريخية

جيروزاليم بوست: اجتماع مرتقب اليوم لنتنياهو مع وزير الدفاع وقادة المؤسسة الدفاعية في أعقاب التطورات في لبنان