النائب فيصل كرامي لمناسبة الذكرى الـ39 لاستشهاد الرئيس الشهيد رشيد كرامي: منذ 39 سنة وطرابلس تمشي وفي قلبها جنازة لا تنتهي ومنذ 39 سنة وهذه المدينة تستيقظ كل صباح على اسم غاب جسدا وبقي وطناً وعلى صورة رجل كان فكرة اسمها لبنان وحلما اسمه الدولة

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النائب فيصل كرامي: موقفنا من العداء للكيان الصهيوني هو موقفٌ ثابت ومتجذر في ثوابتنا الوطنية والدينية والإنسانية فالكيان الصهيوني هو عدوّنا ولم ولن نتخلى عن الجنوب