النائب فيصل كرامي: علينا استرجاع كل شبر من أرضنا المحتلة واطلاق عملية اعادة الإعمار واطلاق جميع الأسرى من سجون الاحتلال

النائب فيصل كرامي لمناسبة الذكرى الـ39 لإستشهاد الرئيس الشهيد رشيد كرامي: فلترحم ايران الجنوب ولبنان ولتتوقف عن استخدامه كورقة ضغط في مفاوضاتها لقد دفع الجنوب ما يكفي واهل الجنوب ليسوا اوراقا في حقائب المفاوضين

النائب فيصل كرامي لمناسبة الذكرى الـ39 لإستشهاد الرئيس الشهيد رشيد كرامي: فلترحم ايران الجنوب ولبنان ولتتوقف عن استخدامه كورقة ضغط في مفاوضاتها لقد دفع الجنوب ما يكفي واهل الجنوب ليسوا اوراقا في حقائب المفاوضين

النائب فيصل كرامي: موقفنا من العداء للكيان الصهيوني هو موقفٌ ثابت ومتجذر في ثوابتنا الوطنية والدينية والإنسانية فالكيان الصهيوني هو عدوّنا ولم ولن نتخلى عن الجنوب