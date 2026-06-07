النائب فيصل كرامي: سيادة لبنان وكرامة اللبنانيين ليسا موضوع تفاوض فالجنوب للبنان

النائب فيصل كرامي: ان حماية الجنوب وانقاذ ما تبقى منه تكون عبر توحيد الموقف اللبناني واستكمال الانسحاب الاسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها

النائب فيصل كرامي: ان حماية الجنوب وانقاذ ما تبقى منه تكون عبر توحيد الموقف اللبناني واستكمال الانسحاب الاسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها

النائب فيصل كرامي لمناسبة الذكرى الـ39 لإستشهاد الرئيس الشهيد رشيد كرامي: فلترحم ايران الجنوب ولبنان ولتتوقف عن استخدامه كورقة ضغط في مفاوضاتها لقد دفع الجنوب ما يكفي واهل الجنوب ليسوا اوراقا في حقائب المفاوضين