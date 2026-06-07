هيئة البث الإسرائيلية: وفد من كبار المستشارين القانونيين بإدارة ترامب يلتقي نتنياهو وساعر وكاتس وقادة بالجيش

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نائب وزير خارجية إيران بعد تقارير عن استخدام أميركا أصولا إيرانية لدفع تعويضات عن أضرار الحرب لحلفائها في الشرق الأوسط: حكومات المنطقة ليست في موقع يسمح لها بالمطالبة بتعويضات