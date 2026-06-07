نائب وزير الخارجية الإيراني: أصولنا ليست غنائم حرب لواشنطن ولا صندوقا لدفع الأموال لحلفائها

شهادة تقدير لدانييلا رحمة بعد 10 سنوات من الدعم… وتتويج مسيرتها بمنح جديدة لطلاب لبنان (صور)

شهادة تقدير لدانييلا رحمة بعد 10 سنوات من الدعم… وتتويج مسيرتها بمنح جديدة لطلاب لبنان (صور)

نائب وزير خارجية إيران بعد تقارير عن استخدام أميركا أصولا إيرانية لدفع تعويضات عن أضرار الحرب لحلفائها في الشرق الأوسط: حكومات المنطقة ليست في موقع يسمح لها بالمطالبة بتعويضات