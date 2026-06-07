التلفزيون الأردني: صفارات الإنذار تدوي في أجزاء من المملكة

سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية على خلفية التطورات

سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية على خلفية التطورات

قائد مقر خاتم الأنبياء: حذرنا سابقا من أننا سنستهدف الأراضي المحتلة في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية وعلى إسرائيل وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت