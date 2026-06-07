الحرس الثوري الإيراني: قبول وقف إطلاق النار كان مشروطا بهدنة على كل الجبهات إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تلتزما بتعهداتهما

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