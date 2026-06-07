رئيس الأركان الإسرائيلي: سنوجه ضربة قوية إلى العدو فور إعطائنا الضوء الأخضر

وكالة الأنباء الإيرانية: تعليق الرحلات من وإلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران حتى إشعار آخر

وكالة الأنباء الإيرانية: تعليق الرحلات من وإلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران حتى إشعار آخر

الخارجية الإيرانية تحذر من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل ضد إيران أو لبنان ستقابل "برد ساحق"