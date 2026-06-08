رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النوويّ من بيونغ يانغ

رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النوويّ من بيونغ يانغ

فايننشال تايمز نقلًا عن ترامب: الضربات الإيرانية لن يكون لها أيّ تأثير على الصفقة