هيئة الطيران المدنيّ السورية: تعليق العمليات في مطار دمشق الدوليّ حتى الساعة 23:00 بالتوقيت المحليّ

النائب رازي الحاج للـLBCI: إما أن نتخذ قرار بناء الدولة وهو قرار اتُّخذ على الورق وينتظر التنفيذ ويجب أن يُترجم على الأرض إلى جانب الدبلوماسية والسياسة

النائب رازي الحاج للـLBCI: إما أن نتخذ قرار بناء الدولة وهو قرار اتُّخذ على الورق وينتظر التنفيذ ويجب أن يُترجم على الأرض إلى جانب الدبلوماسية والسياسة

النائب رازي الحاج للـLBCI: نحن نرفض مبدأ التسويات ولن نقبل بالعودة إلى ما قبل 2 آذار في إدارة الحكم في لبنان... لن نقبل بمعادلة "واحد بيكسّر ونحن منعمّر"