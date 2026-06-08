مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الدول الأعضاء وافقت على فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة البحرية

وزارة الشحن البحري الهندية: بلاغ عن حريق على سفينة على متنها 24 بحارا لكن جميعهم بخير

وزارة الشحن البحري الهندية: بلاغ عن حريق على سفينة على متنها 24 بحارا لكن جميعهم بخير

إذاعة الجيش عن مصدر عسكريّ: صاروخان أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل اعترضنا أحدهما وسقط الآخر بينما كان في طريقه لإسرائيل