الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت بصاروخ سيارة في مدينة صور قرب مبنى الصليب الأحمر اللبناني

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في منطقة زرعيت بشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق قذيفة واحدة سقطت في منطقة تعمل فيها قواتنا بجنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في منطقة زرعيت بشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق قذيفة واحدة سقطت في منطقة تعمل فيها قواتنا بجنوب لبنان

سي إن إن عن مسؤول أميركي: الجيش الأميركي لم يعترض أيا من الصواريخ الإيرانية التي أطلقت ليلا