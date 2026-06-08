إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية: تلقينا أمرا بوقف الهجمات على إيران

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية: الجيش تلقى توجيها من القيادة السياسية باستمرار شن هجمات في لبنان

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية: الجيش تلقى توجيها من القيادة السياسية باستمرار شن هجمات في لبنان

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في منطقة زرعيت بشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق قذيفة واحدة سقطت في منطقة تعمل فيها قواتنا بجنوب لبنان