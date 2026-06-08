غارتان تستهدفان النبطية الفوقا وكفرتبنيت

قاليباف: هدفنا هو إنهاء الحرب واستتباب الأمن ولا ثقة لدينا بالطرف المقابل

قاليباف: هدفنا هو إنهاء الحرب واستتباب الأمن ولا ثقة لدينا بالطرف المقابل

عون لشبكة سي إن إن: لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب