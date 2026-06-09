احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٩ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

ترامب: أعتقد أن الأمور ستهدأ في المنطقة لأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار ولا ألوم نتنياهو لأن إسرائيل تعرضت للقصف وكانت مكالمتي معه رائعة

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