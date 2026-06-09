الوكالة الوطنية للاعلام: غارة إسرائيلية على كوثرية الرز

وزير الخارجية الفرنسي: باريس ستفرض عقوبات على الأشخاص المرتبطين بالعنف في الضفة الغربية

وزير الخارجية الفرنسي: باريس ستفرض عقوبات على الأشخاص المرتبطين بالعنف في الضفة الغربية

الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على حي المساكن في مدينة صور أدت في حصيلة أولية إلى 8 شهداء و 32 جريحاً