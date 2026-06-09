نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: غير واضح إن كانت المفاوضات مع إيران ستستأنف بعد تعهد ترمب بالرد على إسقاط المروحية

وسائل إعلام إسرائيلية: الاعتراضات التي شوهدت في نهاريا تمت فوق جنوب لبنان

وسائل إعلام إسرائيلية: الاعتراضات التي شوهدت في نهاريا تمت فوق جنوب لبنان

سي إن إن عن مصدر مطلع: مسيرة إيرانية من طراز شاهد هي التي اصطدمت بالمروحية الأميركية