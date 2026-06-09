مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى البوار الحكومي... للتبرع الاتصال على 70169260

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عراقجي: القوات الأجنبية قرب أراضينا معرضة لخطر دائم سواء إثر خطأ بشري أو حوادث عرضية أو وقوعها بمرمى تبادل نار وانسحاب هذه القوات هو أفضل حل لتقليل المخاطر