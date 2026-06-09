عراقجي: نفضل لغة الدبلوماسية لكننا نجيد لغات أخرى أيضا

عراقجي: مضيق هرمز ليس مياها دولية بل ممر مائي مشترك بين إيران وعمان ويبعد آلاف الأميال عن السواحل الأميركية

عراقجي: مضيق هرمز ليس مياها دولية بل ممر مائي مشترك بين إيران وعمان ويبعد آلاف الأميال عن السواحل الأميركية

عراقجي: القوات الأجنبية قرب أراضينا معرضة لخطر دائم سواء إثر خطأ بشري أو حوادث عرضية أو وقوعها بمرمى تبادل نار وانسحاب هذه القوات هو أفضل حل لتقليل المخاطر