ترامب لوول ستريت جورنال: حادث مروحية الأباتشي ليس أمرا جللا والطيار بخير

ترامب لوول ستريت جورنال: الحصار يجعل إيران فقيرة للغاية وسيبقى ساريا طالما دعت الحاجة إلى ذلك

ترامب لوول ستريت جورنال: الحصار يجعل إيران فقيرة للغاية وسيبقى ساريا طالما دعت الحاجة إلى ذلك

مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: لم يكن هناك أي استهداف متعمد من قبل إيران للمروحية الأميركية فوق مضيق هرمز