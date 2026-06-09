مركز عمليات طوارئ الصحة: 3 شهداء و9 جرحى بينهم سيدتان جراء الغارة الإسرائيلية على البص قضاء صور

القناة ١٤ الإسرائيلية: ترامب أطلع نتنياهو على تفاصيل الهجوم الأميركي الأخير على إيران

القناة ١٤ الإسرائيلية: ترامب أطلع نتنياهو على تفاصيل الهجوم الأميركي الأخير على إيران

مركز عمليات طوارئ الصحة: 8 شهداء بينهم سيدة و35 جريحا بينهم 3 أطفال و6 سيدات جراء الغارة الإسرائيلية على حي المساكن في مدينة صور