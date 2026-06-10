معلومات للـLBCI: النقاش مع الأميركيين مستمر في موضوع تطبيق وقف إطلاق النار لكن حاليا لا تغيير في نص الإتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء الماضي في واشنطن على أن يعاود البحث في الموضوع في جلسات التفاوض المقررة في ٢٢ و٢٣ و٢٤ الحالي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك