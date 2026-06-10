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o
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الحكومة الهندية: إنقاذ 21 شخصا وفقدان ثلاثة من سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان
آخر الأخبار
2026-06-10 | 11:25
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الحكومة الهندية: إنقاذ 21 شخصا وفقدان ثلاثة من سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان
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