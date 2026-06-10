"حزب الله": استهدف آلية نقل للعدو محملة بمسروقات من المنازل في القنطرة واحتراقها وخيمة يتموضع فيها جنود العدوّ عند أطراف زوطر الشرقيّة وآلية اتصالات عند تلة الصلعة

ترامب متحدثا عن إيران: نريد اتفاقا له مغزى وقابل للتطبيق

ترامب متحدثا عن إيران: نريد اتفاقا له مغزى وقابل للتطبيق

اطلاق نار في طرابلس أدى الى مقتل ثلاثة اشخاص ومعلومات أولية عن أبعاد ثأرية للحادثة إثر مقتل فتاة بالأمس في المينا