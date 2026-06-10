غارة تستهدف دير الزهراني

طفل في مستشفى الجامعة الاميركية بحاجة إلى دم فئة A+ للتبرع: 81774431

طفل في مستشفى الجامعة الاميركية بحاجة إلى دم فئة A+ للتبرع: 81774431

الرئيس الإيراني: التهديد باستهداف البنية التحتية ليس استعراضا للقوة بل دليلا على وسنقف بحزم في وجه أي ضغط أو تهديد