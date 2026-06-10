ترمب: أميركا وليس إيران تسيطر على مضيق هرمز

اعلام عبري: القوات الأمنية والعسكرية تجري عمليات تمشيط واسعة في المنطقة مع احتمال تسلل مسلح جديد الى المستوطنات في الشمال

اعلام عبري: القوات الأمنية والعسكرية تجري عمليات تمشيط واسعة في المنطقة مع احتمال تسلل مسلح جديد الى المستوطنات في الشمال

ترامب: وجهت الجيش لتنفيذ مهمات سرية لدعم ناقلات النفط في عبور هرمز ونجحنا في تأمين مرور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز وأكثر من 200 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بسلام