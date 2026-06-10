أكسيوس عن مصادر: ترامب يعقد اجتماعا في غرفة العمليات لبحث خيارات لشن ضربات جديدة على إيران

المندوب الإيراني بمجلس الأمن: إيران لم تفاوض قط تحت التهديد والضغط ولن تخضع للإكراه ولا يمكن التوصل إلى اتفاق مستدام مع أميركا بالتهديد أو الترهيب أو استخدام القوة

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