المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخين بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قواتنا بجنوب لبنان

الجيش الإيراني: استهدفنا بمسيرات انتحارية مختلفة الأسطول الأميركي الخامس في البحرين ردا على الاعتداءات الأميركية على جنوب البلاد

الجيش الإيراني: استهدفنا بمسيرات انتحارية مختلفة الأسطول الأميركي الخامس في البحرين ردا على الاعتداءات الأميركية على جنوب البلاد

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مسغاف عام والمطلة في الجليل الأعلى