الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي: عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة استهدفت فجرا منزلا في النبطية وقصف مدفعي لقرى في القضاء

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة استهدفت فجرا منزلا في النبطية وقصف مدفعي لقرى في القضاء

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مسغاف عام بعد رصد مسيرة من لبنان