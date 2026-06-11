نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش للـLBCI: القرار السعودي صدر بسبب الإجراءات الأساسية التي قام بها وزير الأشغال والحكومة من السكانرز وغيرها

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نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش للـLBCI: لا أعلم مدى سهولة الدخول إلى السوق السعودي بعد 6 سنوات من الإنقطاع فوضعنا ليس سهلًا والقطاع الزراعي سيكون الأسهل لإرسال البضاعة أما في الصناعة فيحتاج التصدير من شهرين إلى ثلاثة