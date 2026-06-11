سي.إن.إن نقلا عن مصدر دبلوماسي: المحادثات الأميركية الإيرانية لا تزال مستمرة

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وزير الزراعة للـLBCI: نحتاج الى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق ولكن المنتج اللبناني ذات نوعية عالية وهو مطلوب من العالم العربي والسوق السعودي ومن اللبنانيين المنتشرين في الخليج العربي والجهوزية موجودة