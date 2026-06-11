سي.إن.إن نقلا عن مصدر دبلوماسي: المحادثات الأميركية الإيرانية لا تزال مستمرة

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وزير الزراعة للـLBCI بشأن إستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية: هذا قرار منتظر ولا بديل عن السوق السعودي والأهمية الكبرى للسعودية أنها طريق البر الى الخليج العربي وهذه خطوة مهمة جدا